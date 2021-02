Nasser Larguet envoie un message aux supporters de l'OM

C'est le sujet chaud du moment à Marseille. Au lendemain de l'annonce du projet Agora OM, qui doit servir de concertation entre « amoureux de l’OM » pour redéfinir le supportérisme au club et la façon d'encourager l'équipe, puis de la mise en demeure de groupes de supporters, ainsi que l'intention de la direction de rompre la convention qui les lie sur la campagne d'abonnements, le ton est monté. Les personnalités politiques locales se sont très vite emparées du sujet et les supporters ont à nouveau fait part de leur colère.

La suite après cette publicité

Fans marseillais et direction de l'OM semblent irréconciliables. Une aubaine pour Jacques-Henri Eyraud et son directeur général Hugues Ouvrard qui profitent du contexte, l'absence des supporters au Vélodrome, pour mettre en œuvre une nouvelle politique. Elle s'apparente à un plan Leproux à la provençale. Les événements de la Commanderie ont sans doute fait accélérer les choses. Les joueurs sont eux pris entre deux feux. Mis sous pression par les deux camps, ils n'avaient pas vraiment besoin de ça en ce moment, déjà heurtés par le départ précipité d'André Villas-Boas et par les incidents survenus au centre d'entraînement.

Larguet : «On a besoin des supporters»

Dans cette situation explosive, pas facile d'obtenir des résultats, en chute libre par ailleurs depuis quelques semaines. C'est bien pour cela que le pompier Nasser Larguet a tenté d'affaiblir l'incendie en envoyant un message aux supporters. «Je me suis concentré d’abord sur le groupe car il a quand même subi une certaine violence avec le départ de l’entraîneur, les événements de la Commanderie. Il a fallu panser les plaies. On a besoin des supporters, comme ils ont besoin de nous. C'est un respect mutuel. J’adresse un message. C’est dans les moments difficiles qu’on a besoin des hommes et des gens. On peut avoir des trous dans une saison comme cela. »

L'intérimaire phocéen poursuit. «On a besoin de cette chaleur des supporters dans les moments difficiles. On a besoin d’une certaine sérénité. Ce sont des gens qui comptent pour le club, comme pour les joueurs. Je me concentre, mon job c’est celui d’accompagner cette confiance aux joueurs et de redonner de la fierté aux supporters. Je leur demande d'être à côté de nous car tout se joue sur le rectangle vert quand même. » En grandes difficultés sur plusieurs points, le club demande du soutien à des supporters qui n'ont plus confiance en leur direction depuis longtemps maintenant. Mais peut-être que le calme de Nasser Larguet pourra offrir un peu d'apaisement.