OM - Bordeaux : l'énorme déception de Benoît Costil

Après avoir écrasé le Dijon FCO avant la trêve internationale, les Girondins de Bordeaux ont lourdement chuté samedi soir contre l'Olympique de Marseille (1-3). Une grosse déception pour le club au scapulaire et notamment le capitaine Benoît Costil. Au micro de Canal +, le gardien français n'a pas mâché ses mots : «le mal a été fait, on a réagi trop tard et c'est le problème. On le savait mais bon... On n'a pas retenu les leçons. Il y a eu beaucoup trop de déchets techniques avec le ballon, ce n'était pas ça.»

«Il y a eu des choses bien depuis le début défensivement, on a bien défendu. Après, on n'allait pas faire des cleen-sheets à chaque match. On savait pertinemment qu'on allait pouvoir en prendre 3, 4, 5. On le savait, maintenant il faut se remettre au travail et relever la tête dans notre championnat à nous. (...) Je ne suis pas dur ou sévère. Il faut être meilleur avec le ballon, dans l'utilisation, qu'on fasse preuve de plus de maturité. Ce n'est pas dramatique mais on n'est jamais content de perdre. Il y a cette déception, on a le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps. On va écouter les consignes du coach et se remettre au travail», a conclu Costil.