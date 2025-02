LdC, Real Madrid : Pep Guardiola répond aux polémique sur l’arbitrage

L’arbitrage anime les débats en Espagne depuis deux semaines et les erreurs dont le Real Madrid se dit victime. Pour ne rien arranger, il y a eu l’expulsion de Jude Bellingham face à Osasuna samedi dernier après des insultes envers l’homme au sifflet, puis la victoire polémique du Barça hier, favorisée par des faits d’arbitrage. Pep Guardiola et Manchester City sont prévenus avant le barrage retour de Ligue des Champions. Les Madrilènes sont tendus en ce moment. «Je ne pense pas que cela affecte ou mette la pression sur les arbitres. Ils veulent bien faire, tout le monde peut le voir. Mais parfois, ils font des erreurs et d’autres fois non», assure le coach des Cityzens.

Il profite de la conférence de presse de veille de match pour détendre l’ambiance autour de l’arbitrage. Le Catalan préfère d’ailleurs que ses joueurs s’occupent d’abord du terrain avant de contester des décisions. «J’essaierai de les empêcher d’aller vers les arbitres. Dans certaines situations, je ne sais pas qui est l’arbitre», plaisante-t-il, avant de revenir sur le rouge de Bellingham du week-end dernier. «Je n’ai jamais réussi à comprendre la différence entre "va te faire foutre (fu.. off)" et "va te faire foutre (fu.. you)". Il y a des insultes depuis que le football existe. Le problème, ce n’est pas la traduction mais l’interprétation. J’ai vu qu’ils enquêtaient sur Munera (l’arbitre de Osasuna-Real Madrid). Laissez-le tranquille.»