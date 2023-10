Kylian Mbappé annonce déjà la couleur pour les prochains Ballons d’Or, nouveau coup de pression pour Rudi Garcia à Naples

Mbappé veut incarner l’après Messi-CR7

Kylian Mbappé a terminé sur le podium à la 3e place de ce Ballon d’Or 2023 ! Mais comme le rapporte Le Parisien, «Mbappé donne rendez-vous en 2024» ! «Le capitaine des Bleus, auteur d’un début de saison statistiquement canon, possède plusieurs échéances pour remporter la plus haute distinction individuelle. Il sera notamment en concurrence avec Erling Haaland et Jude Bellingham.» Mais c’est peut-être au Real Madrid qu’il aura le plus de possibilités pour remporter cette distinction, comme un certain Karim Benzema ou encore Luka Modric. Et oui, le club merengue est historiquement un pourvoyeur de Ballon d’Or… Ça tombe bien, ça pourrait être la prochaine destination de Mbappé l’été prochain !

Garcia sous pression à Naples

En Italie, un Français fait encore les gros titres du côté de Naples, c’est évidemment Rudi Garcia ! Le Napoli a concédé le match nul (2-2) contre l’AC Milan le week-end dernier, et sort miraculé de ce choc ! Sauf que maintenant, la pression s’accentue sur le coach français. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, «pour Garcia, il est interdit d’échouer» avec Naples, toujours en course dans toutes les compétitions, notamment en Ligue des Champions. Pour Il Corriere dello Sport, Aurelio de Laurentiis prend les choses en mains, comme en témoigne «son entrée fracassante dans le vestiaire à la mi-temps face au Milan», où il a secoué ses joueurs alors qu’ils étaient menés 2-0. L’étau se resserre pour Rudi Garcia, qui va vite devoir trouver les ressorts nécessaires pour que son équipe reparte de l’avant.

Simeone va prolonger à l’Atlético

À Madrid, l’Atlético de Madrid fait la Une ! AS annonce ce matin que Diego Simeone négocie avec la direction des Colchoneros pour prolonger son contrat. La durée d’un nouveau contrat devrait être de deux ou trois ans, ou de deux avec la possibilité d’une troisième année, si certains objectifs sont atteints. Le journal madrilène précise que «Simeone serait même prêt à accepter une réduction de salaire pour aider à conclure l’accord» le plus rapidement possible. La direction madrilène négocie actuellement avec la sœur et représentante de l’Argentin dont le contrat actuel expire en juin 2024 ! Arrivé en 2011, l’aventure de Simeone à l’Atlético n’est pas terminée !