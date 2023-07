Chelsea va recruter un défenseur à 87 millions d’euros, la presse espagnole est choquée par le tacle de Nasser Al-Khelaïfi

Maguire, remplaçant de Wesley Fofana ?

Ce qui interpelle les médias britanniques ce matin, dont le Daily Telegraph, c’est la nouvelle grosse blessure de Wesley Fofana. À nouveau touché au genou et opéré dans la foulée, le défenseur français devrait être absent des terrains durant plusieurs mois. À seulement 22 ans, c’est la sixième fois qu’il est touché au genou. Du coup, Chelsea multiplie les pistes pour lui trouver un remplaçant. La priorité serait l’indésirable de Manchester United, Harry Maguire. Il ne manque pas de prétendants en ce moment puisque selon The Sun, Tottenham, West Ham, Newcastle et Chelsea sont sur les rangs, tout comme l’Inter ou encore deux clubs saoudiens à savoir Al-Hilal et Al-Nassr. Mais les plus avancées sur ce dossier, ce sont les Blues d’après 90 minutes. La longue indisponibilité de Fofana pousse Chelsea à intensifier ce recrutement. Les Blues auraient déjà pris contact avec ses représentants ces dernières heures au sujet d’un éventuel accord.

La guerre continue au PSG

« Le club est plus grand que n’importe qui ici. Même plus grand que moi. J’attends que vous soyez à 200 % à l’entraînement. Regardez, vous êtes dans le meilleur centre d’entraînement du monde. Vous devez être fiers de ça et il faut en tirer des bénéfices. Vous avez tout pour réussir ici. Vous ne manquez de rien. Il n’y a aucune excuse pour ne pas réussir. Il faut travailler dur. Je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe. » Voici les mots de Nasser Al-Khelaïfi à ses joueurs présents pour la reprise collective hier. Ses propos sont des tacles déguisés à Kylian Mbappé pour la presse espagnole ! Car As reprend ses propos ce matin sur sa Une. Le quotidien met en avant tous les aspects qui, pour lui, prouvent que Mbappé et son président ne peuvent plus se voir. Déjà leur rencontre hier fut froide : pas de salutations et éloignements. Les journalistes espagnols mettent aussi en avant la photo prise par le PSG hier, où le KM7 et Nasser Al-Khelaïfi étaient très éloignés. Pour conclure son article, As présente une phrase forte prononcée par le président, encore vu comme un tacle au Bondynois : «si quelqu’un ne veut pas jouer pour le PSG, il n’a pas à être ici». D’après Marca tout le club et le joueur n’ont pas prévu de se revoir avant un bon moment. Le quotidien madrilène rappelle que les dirigeants du PSG n’ont pas changé d’avis au sujet de l’avenir de leur vedette : soit il prolonge avant le 31 juillet, soit il quitte le club de la capitale. Le bras de fer continue.

Luis Diaz dans le viseur d’Al-Hilal

D’après le journal portugais Record, Al Hilal a l’intention de s’offrir les services Luis Díaz. Jorge Jesus, coach du club saoudien, a fait de l’attaquant colombien sa priorité et est prêt à débourser 50 millions d’euros. Cependant, Jürgen Klopp devrait s’opposer à ce départ. Et pour continuer à s’intéresser aux médias portugais, le FC Porto est sur le point de boucler l’arrivée du milieu de terrain défensif de Boca Junior, Alan Varela comme on peut le voir sur la première page d’O Jogo. 10,5 millions d’euros hors bonus auraient été proposés à la direction du club de Buenos Aires. Il devrait remplacer poste pour poste, Mateus Uribe, qui a quitté les Dragoes pour rejoindre le club d’Al-Sadd.