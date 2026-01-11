Gambardella : l’OM se fait éliminer par Nice après une panenka manquée

Désillusion totale pour l’Olympique de Marseille en Coupe Gambardella. Ce dimanche, les jeunes joueurs olympiens recevaient l’OGC Nice au stade des Francs-Archers pour le compte des 32e de finale. Le derby sudiste n’a pas permis à Nice d’aligner ses jeunes joueurs, appelés avec le groupe professionnel pour la Coupe de France, donc les Phocéens en ont profité. Dès le début de la rencontre, les Minots ont ouvert logiquement le score grâce au but de Valero (13e).

La suite après cette publicité

L’avantage n’a cependant pas duré. Au retour des vestiaires, les Niçois ont obtenu un penalty, transformé par Telusson (62e). L’OM a voulu prendre le dessus, avec quelques occasions manquées. Mais la rencontre n’a pas permis aux deux équipes de se départager au bout des 90 minutes. Obligé de passer par les tirs au but et c’est la formation qui avait ouvert la marque qui a finalement baissé les bras. Une panenka marseillaise a été stoppée par le portier, Youst. Un geste difficile à exécuter, qui élimine par la suite l’OM dans la douleur.