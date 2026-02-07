Menu Rechercher
Al-Ittihad : la story lourde de sens de Danilo Pereira

Par Allan Brevi
1 min.
Danilo Pereira tout sourire lors d'une conférence de presse avec le Portugal @Maxppp
Nassr 2-0 Ittihad

La défaite d’Al-Ittihad face à Al-Nassr (2-0) a laissé des traces, et Danilo Pereira n’a pas caché sa frustration. Le milieu portugais a vivement réagi sur Instagram après la rencontre, estimant que son équipe avait été lésée par l’arbitrage. Privés d’un penalty évident pour une main en début de match, les siens ont en revanche concédé un penalty en toute fin de partie, transformé par Sadio Mané. Un scénario qui a fait bondir l’ancien Parisien : « certaines choses sont écrites… ce n’est pas possible ! », a-t-il lâché en story, suggérant une décision difficile à avaler.

The Touchline | 𝐓
📲 𝗡𝗘𝗪: Danilo Pereira via IG after Al Ittihad’s 2-0 defeat against Al Nassr:

"Some things are just scripted... it's not possible!"

Al Ittihad were denied a penalty for a handball early in the match before conceding a penalty very late in the game.
Sur le terrain, Al-Ittihad a longtemps tenu avant de craquer dans les derniers instants, Mané ouvrant le score à la 86e minute sur penalty, puis Ângelo scellant le sort du match dans le temps additionnel. Une fin cruelle pour les partenaires de Danilo, qui repartent bredouilles d’un choc capital dans la course au titre, avec le sentiment persistant d’avoir été pénalisés par l’arbitrage. Un message lourd de sens de la part de l’ancien du PSG…

Pub. le - MAJ le
