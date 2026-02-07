Al-Ittihad : la story lourde de sens de Danilo Pereira

La défaite d’Al-Ittihad face à Al-Nassr (2-0) a laissé des traces, et Danilo Pereira n’a pas caché sa frustration. Le milieu portugais a vivement réagi sur Instagram après la rencontre, estimant que son équipe avait été lésée par l’arbitrage. Privés d’un penalty évident pour une main en début de match, les siens ont en revanche concédé un penalty en toute fin de partie, transformé par Sadio Mané. Un scénario qui a fait bondir l’ancien Parisien : « certaines choses sont écrites… ce n’est pas possible ! », a-t-il lâché en story, suggérant une décision difficile à avaler.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, Al-Ittihad a longtemps tenu avant de craquer dans les derniers instants, Mané ouvrant le score à la 86e minute sur penalty, puis Ângelo scellant le sort du match dans le temps additionnel. Une fin cruelle pour les partenaires de Danilo, qui repartent bredouilles d’un choc capital dans la course au titre, avec le sentiment persistant d’avoir été pénalisés par l’arbitrage. Un message lourd de sens de la part de l’ancien du PSG…