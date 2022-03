L'avis tranché de Nicolas Anelka sur l'avenir de Kylian Mbappé

Homme fort des siens, Kylian Mbappé n'a malheureusement pas pu éviter le naufrage du PSG, mercredi soir, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-3). Buteur à l'aller, le Bondynois a certes récidivé au retour. En vain. Impuissant face au retentissant triplé de Karim Benzema, le champion du monde 2018 a ainsi quitté, non sans un hommage chaleureux, la pelouse du Santiago-Bernabéu avec un sentiment d'inachevé.

Un dénouement frustrant qui pourrait par ailleurs renforcer un peu plus les désirs de KM7 de rejoindre le Real Madrid l'été prochain. A ce titre, «Marca» dévoilait notamment que Mbappé s’était longuement entretenu avec Karim Benzema juste après le coup de sifflet final. Et pour Nicolas Anelka, le départ de l'attaquant parisien ne fait quasiment plus aucun doute : «pour moi, il avait déjà son avis. Mais s’il hésitait encore un peu comme je le lisais, le résultat va faire peser la balance en faveur d’un départ. Cela n’engage que moi mais je ne vois pas comment il pourrait décider de rester», a ainsi prédit l'ancien buteur tricolore dans un entretien accordé au Parisien.