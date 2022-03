Bayern : le Betis fonce sur Marc Roca

Peu utilisé en Bavière - 8 apparitions en Bundesliga cette saison - Marc Roca risque bien de changer d'airs cet été. L'ancien international espoirs espagnol, au club depuis deux saisons déjà, pourrait revenir au pays puisque le Betis serait très chaud pour l'enrôler.

D'après les informations du média andalou Canal Sur Radio, l'écurie sévillane serait prête à payer un million et demi d'euros pour le prêt du joueur, avec une option d'achat obligatoire de sept millions d'euros en plus. Un temps considéré comme l'un des plus gros espoirs espagnol, le joueur de 25 ans formé à l'Espanyol avait coûté environ 15 millions d'euros au champion d'Allemagne.