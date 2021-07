OL : Peter Bosz revient sur le départ de Memphis Depay

Pourtant apprécié par Peter Bosz, Memphis Depay n'évoluera pas sous les ordres de son compatriote néerlandais. L'ex-capitaine de l'OL s'était engagé au FC Barcelone après la fin de son contrat avec le club rhodanien, un coup dur pour le club lyonnais. Cependant, Peter Bosz compte sur son groupe de qualité pour faire oublier son départ.

«Memphis n’est plus là, mais on a des très bons joueurs, qui vont peut-être être meilleurs parce que Memphis était très dominant dans le jeu, et il y aura peut-être un peu plus de place pour eux, on verra», a-t-il expliqué au Progrès. Alors que Cornet, Aouar et Andersen risquent également de partir cet été, Peter Bosz semble ne pas s'inquiéter pour autant.