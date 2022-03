Vidéo : l'incroyable but de Florian Sotoca face à Clermont

Ce samedi après-midi, le RC Lens et Clermont s'affrontent dans le cadre de la 29eme journée de Ligue 1. À la mi-temps, les Lensois mènent 2-1 grâce notamment à un but exceptionnel de Florian Sotoca. L'attaquant de 31 ans a réalisé le coup parfait juste avant la mi-temps grâce à sa malice et son talent.

En toute fin de première période, l'attaquant lensois s'est discrètement caché derrière Djoco pour profiter d'un éventuel dégagement au pied de ce dernier. Malgré les avertissements de sa défense, le gardien de 23 ans n'a pas vu Sotoca qui a récupéré le ballon pas loin du poteau de corner et a marqué dans le but vide d'une frappe chirurgicale.