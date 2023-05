PSG : Carlos Soler s’est rendu au chevet de Sergio Rico

La suite après cette publicité

Hier, le Paris Saint-Germain a été touché en plein coeur. En effet, Sergio Rico a été victime d’un grave accident alors qu’il montait à cheval à Séville. Transféré d’urgence à l’hôpital Virgen del Rocío, le gardien remplaçant du PSG serait dans un état grave suite à un traumatisme crânien. Ses proches ont donné de ses nouvelles hier soir via un communiqué de presse.

Durant les Trophées UNFP, Nuno Mendes et Kylian Mbappé ont eu des mots pour Rico. Le PSG a aussi apporté son soutien à son gardien. Ce lundi, Carlos Soler s’est rendu à son chevet comme l’explique El Desmarque. Il est allé soutenir ses proches à l’hôpital en attendant d’en savoir plus sur l’état de santé de son coéquipier et ami. Le président de Séville, Pepe Castro, s’est aussi rendu auprès de ses proches. Sergio Rico a évolué au sein de l’écurie andalouse, où on prie pour lui.

