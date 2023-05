PSG : l’entourage de Sergio Rico sort du silence

Alors que la remise des trophées UNFP 2023 avait lieu ce dimanche au Pavillon Gabriel, Sergio Rico était dans tous les têtes après son accident en Espagne. Plusieurs personnes ont notamment souhaité rendre hommage au gardien espagnol à l’image de son coéquipier au Paris Saint-Germain et vainqueur du trophée du meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé. Nuno Mendes a également eu quelques mots pour Sergio Rico après avoir reçu le trophée du meilleur espoir de Ligue 1. Si son état semble toujours aussi préoccupant, l’entourage du portier parisien a souhaité faire un communiqué pour donner des nouvelles du joueur de 29 ans toujours hospitalisé à l’hôpital Virgen del Rocio. La famille de l’international espagnol (une sélection) a également profité de l’occasion pour remercier les nombreuses personnes qui se sont empressés de prendre des nouvelles du gardien du PSG.

«Après ce qui s’est passé ces dernières heures, de la part de la famille de Sergio, nous voulons communiquer que : 1) Sergio Rico a voyagé hier soir de Strasbourg à Malaga et de là à El Rocio, avec l’autorisation du club après que le PSG ait remporté le titre de Ligue 1. Après un peu plus d’une heure et demie avec sa famille et ses amis, il se dirigeait vers la messe pontificale à côté de l’ermitage lorsqu’il a subi un malheureux accident à cause d’une charrette à mules et d’un cheval en fuite qui l’ont heurté. 2) Sergio est entre de bonnes mains, luttant pour récupérer le maximum en recevant les meilleurs soins de toute l’équipe médicale de l’hôpital Virgen del Rocio. Nous devons agir avec prudence, surtout lors des prochains 48 heures. 3) Nous attendons des résultats sur son évolution médicale afin de pouvoir vous communiquer au plus vite l’amélioration de son état. 4) Nous apprécions les expressions d’affection, les messages et l’intérêt de tous ceux qui posent des questions sur l’état de Sergio.. Merci pour votre aide.»

