John Textor a un nouveau plan pour attirer Jorge Sampaoli !

Depuis son départ de l’OM en juillet 2022, Jorge Sampaoli connaît le grand vide. Passé par les bancs de Séville puis de Flamengo par la suite, le technicien argentin y a laissé bien des plumes, au point de se faire licencier dans ses deux clubs en l’espace de 5 mois, faute de résultats admissibles. Dans un sport où le train ne circule pas à des horaires réguliers, «el pelado» s’est pourtant permis de décliner des propositions alléchantes depuis.

La suite après cette publicité

En décembre, moins de trois mois après son éviction de Flamengo, l’Ajax et l’OL l’avaient ainsi contacté afin de redresser deux équipes au bord du naufrage. Mais pas convaincu du timing, l’ancien technicien de l’OM avait poliment refusé ces deux approches. «Ce n’était pas le bon moment. J’espère reprendre un projet de zéro mais ce n’est pas moi qui choisis », avait-il confié dans un entretien accordé au journal L’Équipe au mois de janvier. Un projet, il pourrait d’ailleurs s’en voir offrir un nouveau dans les prochains jours… et dans un pays qu’il connaît bien.

À lire

Inter Milan : la sortie hallucinante d’Hakan Çalhanoğlu sur son niveau de jeu

Le Botafogo de John Textor sur le dossier

Après avoir déjà officié sur les bancs de Santos (2018-2019), de l’Atlético Mineiro (2020-2021) et donc de Flamengo, ce qui lui a d’ailleurs valu la réputation d’imposteur au Brésil, Sampaoli est aujourd’hui associé à Botafogo, club… d’un certain John Textor. S’il avait déjà tenté d’attirer l’entraîneur de 63 ans à l’OL ces derniers mois, en vain, le milliardaire américain n’a pas pris congé. Comme le rapporte le média brésilien TNTsports ce vendredi, Sampaoli figurerait en effet dans une short-list de noms susceptibles de prendre la suite à Rio.

La suite après cette publicité

5e du classement de la Coupe de Guanabara, un championnat carioca organisé à chaque début de saison, le club de John Textor traverse une période inquiétante. Avec une seule victoire remportée sur les six dernières rencontres, et un match nul concédé face au club bolivien d’Aurora ce jeudi en qualifications de Copa Libertadores (1-1), qui aura donc sonné le glas, l’entraîneur Tiago Nunes a été démis de ses fonctions. Pas question de patienter, le club s’est donc déjà activé pour trouver son successeur. Et à l’heure actuelle, c’est bien Sampaoli qui serait en pole, bien qu’aucune négociation n’ait pour l’heure été entamée. Carlos Carvalhal, récemment viré de l’Olympiakos, est également cité.