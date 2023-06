Valence : Yunus Musah courtisé par l’AC Milan

En quelques semaines, l’AC Milan enchaîne les coups durs. Malgré la très bonne nouvelle qu’est la prolongation de Rafael Leao, le club lombard a perdu son directeur technique Paolo Maldini et s’apprête également à se séparer de Sandro Tonali, en partance pour Newcastle. Sans l’ancien de Brescia et avec un Ismael Bennacer blessé pendant encore de longs mois, les Rossonerri pourrait démarrer la saison avec un entrejeu bien moins compétitif. Pour éviter telle mésaventure, la formation milanaise a déjà ciblé plusieurs profils susceptibles de venir renforcer son milieu de terrain.

Et d’après les informations de Relevo, la dernière piste en date remonte à Yunus Musah. Auteur d’une belle Coupe du monde avec les Etats-Unis et d’une saison satisfaisante sur le plan individuel avec Valence, l’ancien d’Arsenal attise les convoitises et le club che ne le laissera pas partir pour moins de 30 millions d’euros d’après le média ibérique. D’après nos confrères, les négociations ne sont pas avancées mais de premières discussions ont déjà eu lieu. Formé en Italie, le joueur de 20 ans dispose d’un passeport transalpin et ne prendra pas une place d’extracommunautaire s’il venait à venir à Milan.

