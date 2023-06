AC Milan : Rafael Leão prolonge jusqu’en 2028

La suite après cette publicité

L’AC Milan a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat de son international portugais Rafael Leão (23 ans). Comme nous vous le révélions en exclusivité le mois dernier, l’ancien joueur du LOSC est désormais lié aux Rossoneri jusqu’en 2028 et touchera un salaire annuel évalué à 5 millions d’euros. Sa clause libératoire devrait par ailleurs grimper à 175 millions d’euros.

«L’AC Milan a le plaisir d’annoncer la prolongation du contrat de Rafael Alexandre da Conceição Leão jusqu’au 30 juin 2028. Arrivé à l’été 2019, Rafael a accumulé 162 apparitions, 41 buts et 29 passes décisives avec les Rossoneri et s’est imposé dans le championnat italien comme "Meilleur footballeur de Serie A" la saison dernière», précise le communiqué du club milanais. L’AC Milan et Rafael continueront donc leur voyage ensemble.

À lire

L’AC Milan accélère pour Kevin Danso