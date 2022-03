Le FC Barcelone face à un sacré casse-tête avec Adama Traoré

La suite après cette publicité

Soucieux de se renforcer à moindre coût, le FC Barcelone avait réussi l’hiver dernier à recruter Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré sans débourser la moindre indemnité de transfert. Le premier cité a résilié son contrat avec Arsenal, quant au second, il a été prêté par Wolverhampton.

Ancien pensionnaire de la Masia parti en Angleterre en 2015, Traoré faisait toutefois beaucoup parler en Catalogne. Pour la faire simple, les amateurs blaugranas du Cruyffisme se demandaient bien ce que pourrait leur apporter un joueur qui s’était surtout distingué dans les médias grâce à sa musculature imposante, plutôt qu’à ses performances sportives.

Un choix cornélien

Mais depuis qu’il est revenu au bercail, Traoré a fait taire les critiques. Auteur de 5 passes décisives depuis son arrivée en janvier, l'ailier donne largement satisfaction. Cependant, AS nous apprend que les dirigeants culés se trouvent face à un sérieux cas de conscience avec leur numéro 37. Pour rappel, Traoré est prêté avec une option d’achat fixée à 30 M€. Un montant qui pose problème.

Selon les informations de AS, la somme de 30 millions est jugée trop élevée par la direction catalane qui veut garder son argent pour gérer le dossier Haaland. Francisco Trincão, prêté par le Barça à Wolverhampton et estimé à 30 millions, avait été cité comme monnaie d’échange pouvant permettre à Traoré de venir gratuitement au FC Barcelone. Mais en Angleterre, l'attaquant portugais ne donne pas vraiment satisfaction et les Wolves pourraient décider de ne pas le conserver, ce qui obligerait donc le Barça à sortir ces 30 M€. Pour le moment, les Blaugranas ne se sont pas encore décidés.