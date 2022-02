Le plan machiavélique du FC Barcelone pour recruter Adama Traoré pour 0€

La suite après cette publicité

Sur le marché des transferts, quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Et ça tombe bien, Joan Laporta et ses équipes débordent d'imagination. Le cas Adama Traoré (26 ans) est encore là pour le souligner. L'ailier est arrivé cet hiver de Wolverhampton, pour le plus grand bonheur de Xavi, sous la forme d'un prêt avec «option d'achat libre», explique le communiqué du FC Barcelone.

Et après son retour fracassant au Camp Nou, face à l'Atlético de Madrid (4-2, 23e journée de Liga), l'international espagnol (8 sélections) a déjà convaincu sa nouvelle direction de le recruter définitivement. Et pour ce faire, les Blaugranas ne comptent pas dépenser le moindre centime en indemnité de transfert. Sport dévoile comment ils comptent s'y prendre.

Trincão et Mendes comme acteurs clés

Rappelez-vous, en début de saison, le Barça a prêté Francisco Trincão (22 ans), ailier international portugais (7 capes), aux Wolves. Une cession temporaire, entièrement à la charge des Anglais, avec «option d'achat non obligatoire», précisait le club catalan. Or, à en croire, le quotidien sportif espagnol, les deux options d'achat ont été fixées à environ 30 M€ chacune. Comme le Lusitanien semble disposé à rester en Premier League, les deux écuries paraissent réceptives à l'idée de procéder à un échange de joueurs.

Une affaire gagnant-gagnant. Pour rappel, le contrat d'Adama expire en juin 2023 tandis que le bail de Trincão court jusqu'en juin 2025 (clause libératoire à 500 M€ !). Au cœur de cette opération, on retrouve un certain Jorge Mendes, représentant de Trincão et acteur dans le retour d'Adama au Barça. Le super agent portugais avait d'ailleurs déjà collaboré avec les deux écuries lors du transfert de Nelson Semedo (28 ans) à Molineux à l'été 2020 pour 35 M€. Si tout se passait comme prévu, Traoré signerait un bail de quatre ans, jusqu'en juin 2026, avec le Barça, qui n'aurait donc payé aucun transfert pour se l'offrir. Belle affaire.