FC Barcelone - Real Madrid : le match monstrueux de l’infernal Karim Benzema

Dans le football, tout va très vite. Karim Benzema (35 ans) le sait mieux que personne. Auteur d’une saison exceptionnelle l’an dernier, l’attaquant tricolore a été très critiqué par la presse ibérique lors de cet exercice 2022-23. Moins performant et moins influent, le joueur a aussi été handicapé par de nombreux pépins physiques. Cela n’a pas empêché les médias, qui attendaient beaucoup de lui, de le pointer du doigt. Mais le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a répondu comme toujours sur le terrain. Et il l’a fait hier soir d’une fort belle manière.

Un triplé important

En effet, KB9 a réalisé une excellente prestation face au FC Barcelone en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Il a été dans tous les bons coups et s’est offert un triplé. Après un but inscrit au début de la seconde période (2-0, 50e), il a transformé un pénalty obtenu par Vinicius Jr (3-0, 58e) avant d’enfoncer le clou avec un petit piqué gagnant (4-0, 80e). Bref, une nouvelle soirée géniale pour le capitaine du Real Madrid, qui a mis tout le monde d’accord. La Rédaction FM lui a d’ailleurs donné la note de 9. En Espagne, la presse est unanime.

"Encore une semaine magique pour Benzema", titre Marca, qui lui a donné la note de 10. La publication espagnole a ajouté ensuite : «six buts en quatre jours et un triplé au Camp Nou. Du jamais vu depuis Puskas (…) Benzema est de retour» AS a aussi été emballé et a parlé du grand retour du Nueve. Même chose du côté de Defensa Central, qui lui a attribué la note de 9 et qui a parlé de son incroyable sang-froid pour transformer le pénalty dans un Camp Nou en feu. Les compliments ont aussi été nombreux du côté du club merengue.

Le Real Madrid l’encense

Questionné sur le grand retour de KB9, Carlo Ancelotti a confié : «c’est évidemment trop important pour nous (qu’il revienne bien, ndlr). Il est revenu contre Valladolid et aujourd’hui il a été décisif, comme tant de fois (…) Il a fait du très bon travail, il a retrouvé une condition optimale et sa qualité fait sans aucun doute la différence. Il est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde, sans aucun doute. Quand tout va bien, c’est l’un des meilleurs.» Ses coéquipiers sont également impressionnés à l’image d’Eduardo Camavinga.

«C’est un leader technique, dans le vestiaire et sur le terrain. Il ne parle pas forcément, c’est quelqu’un qui agit sur le terrain. Il montre la voie. Je suis très content pour lui.» Même chose pour Fede Valverde. « C’est incroyable. Peu importe les buts qu’il marque, il nous montre qu’il est une référence pour nous. Chaque fois que vous êtes avec lui, vous devez en profiter.» Dani Carvajal a abondé dans son sens. «Dans cet état de forme, il peut nous donner beaucoup de joie.» Et il en a donné pas mal hier soir. Le Real Madrid espère qu’il continuera sur cette voie royale.