EdF : Karim Benzema revient sur sa relation avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé

De retour en Équipe de France à l'occasion de l'Euro 2020, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema est revenu sur sa relation avec ses deux compères d'attaque en Bleu Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, testée pour la première fois par Didier Deschamps à l'occasion du match face au Pays de Galles en juin dernier. Avec ce trio offensif de classe mondiale sur le papier, l'international aux 90 sélections (31 buts) sait que l'attente est très forte.

« Les critiques font partie du jeu quand il n'y a pas de buts, d'actions. Tout le monde attendait que l'on marque à chaque fois. Mais le foot, ce n'est pas comme ça. On peut avoir les meilleurs joueurs, la meilleure attaque du monde, tout ce que tu veux, il faut du temps. Il y a aussi un adversaire qui te connaît, te regarde, resserre les lignes. Il nous faut juste du temps. Chacun de nous a ses qualités. Il faut les accorder. Mais ça doit marcher avec Antoine et Kylian. Et il n'y a pas que nous. Il y a d'autres très bons attaquants qui peuvent jouer aussi. »