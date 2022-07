Amicaux : Strasbourg renverse Sion, Auxerre chute encore malgré Kays Ruiz

Fraîchement promu en Ligue 1 et fort de sa nouvelle recrue Kays Ruiz (19 ans) pour les 3 prochaines saisons, Auxerre croisait le fer avec Amiens, pensionnaire de Ligue 2. Vaincus par Grenoble pour leur premier match amical (1-2), les hommes de Jean-Marc Furlan (64 ans) avaient donc pour ambition de réagir et de continuer à préparer les corps en vue du nouvel exercice. Après une première période orpheline du moindre but, les Auxerrois trouvaient la faille dès la reprise grâce à Mohamed Ben Fredj (1-0, 46e). Devant au score, l'AJA ne gardait pas longtemps son avantage puisque Iron Gomis égalisait dans la foulée (1-1, 49e). Porté par cette réalisation, Amiens continuait d'attaquer et était logiquement récompensé quand Florian Bianchini doublait la mise (1-2, 53e).

La suite après cette publicité

Sonné mais guère résigné, Auxerre parvenait finalement à égaliser par l'intermédiaire de... Kays Ruiz, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs (2-2, 61e). Dos à dos à l'entrée du dernier quart d'heure, les deux formations se dirigeaient vers un match nul mais Fofana Doums permettait finalement à Amiens de l'emporter d'une courte tête (2-3, 77e). Autre affiche du jour, Strasbourg affrontait, de son côté, la formation suisse de Sion. Au stade de Divonne et pour leur premier match amical de la saison, les Strasbourgeois se faisaient surprendre peu après la demi-heure de jeu. D'un lob à l'entrée de la surface, Baltazar ouvrait le score (1-0, 32e). Menés à la pause, les Alsaciens réagissaient finalement au retour des vestiaires. Après l’égalisation de Kandil, c’est Bellegarde, d’un magnifique coup franc, qui offrait la victoire au Racing (2-1).