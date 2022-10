RC Lens - OL : la réaction de Florian Sotoca après la victoire lensoise

Dans la continuité de la victoire lensoise contre l'OL (2-1) ce dimanche, Florian Sotoca, le héros du match après son but sur pénalty (le seul de la rencontre), s'est arrêté au micro de Prime Video. Très heureux de la performance de son équipe, le numéro 7 s'est confié sur la performance de ses coéquipiers : « c'est un match typiquement RC Lens. On voulait mettre beaucoup d'intensité en début de match., je pense qu'on l'a bien fait. La victoire est amplement méritée. On peut gagner le match 3 ou 4 à 0 sans un grand Anthony Lopes. On a vraiment fait un très gros match dans l'intensité, on n'a pas concédé beaucoup d'occasion à part la barre de Lacazette. Au niveau des occasions, ils n'ont rien eu pratiquement. »

Euphorique, l'attaquant lensois a continué sur sa lancée : « ça fait plaisir alors qu'on a des matches compliqués qui arrivent. Il y a le derby et on sait que les supporters attendent ça avec impatience. C'est une nouvelle saison et on espère faire plaisir à nos supporters. On prend beaucoup de plaisir à joueur ensemble. On est encore plus costaud cette année. Tant qu'on gardera cette envie, on pourra faire une belle saison. » Sotoca est ensuite revenu sur sa carrière personnelle et ses aspirations pour la suite : « j'ai commencé ma carrière tard. Tout ce qui m'arrive, c'est un rêve pour moi. Tous les jours, je me lève et je me dis que c'est mon dernier match. À 31 ans, j'ai toujours envie de progresser. Le plus important, c'est de jouer pour les coéquipiers, les uns pour les autres. Je me rends plus utile à l'équipe, c'est tout. On espère rééditer ce genre de performance la semaine prochaine. »