Le FC Barcelone fonce sur Federico Chiesa, Chelsea veut vendre pour 230 M€ de joueurs

Le Barça cible Federico Chiesa

Le Barça a activé beaucoup de pistes pour son secteur offensif, notamment Nico Williams et Kingsley Coman. Mais c’est Federico Chiesa qui est évoqué ce matin. Le prix de cette opération reste à définir, mais il serait de l’ordre de 15 millions d’euros, selon Sport. Le Barça prépare une offre à la Juventus Turin. Il s’agirait de 10 millions d’euros et d’un salaire de 6 millions d’euros, bonus compris. Chiesa veut venir à Barcelone, mais il est conscient des complications économiques du Barça et étudie également les propositions de la Premier League. La Juve craint que Chiesa ne s’engage avec le dernier champion, l’Inter Milan, qui pourrait faire une offre très basse à la fin du marché ou attendre un an, soit à la fin du contrat du joueur.

Chelsea veut vendre massivement

Chelsea veut vendre massivement à quelques jours de la fin du mercato. Comme on peut le lire dans le Daily Mirror, les Blues veulent vendre pour plus de 200 millions de livres sterling, soit plus de 230 millions d’euros. Le club anglais cherche à équilibrer ses comptes et surtout à dégraisser son large effectif. Conor Gallagher va partir pour plus de 40 millions d’euros à l’Atlético Madrid, ce qui constitue la première pierre de l’objectif. Son départ pourrait être rapidement suivi, avec Raheem Sterling, Ben Chilwell, Romelu Lukaku et Armando Broja. Ce dernier devrait rejoindre Ipswich en prêt. Chelsea veut également vendre Trevoh Chalobah, Kepa Arrizabalaga, Djordje Petrovic et Carney Chukwuemeka.

Un avenir incertain pour deux joueurs français

Adrien Rabiot est toujours sans club et cherche un accord avec une équipe qui correspond à ses ambitions. L’Atlético de Madrid, l’Inter Milan et le Bayern Munich ont tous pris contact, mais les discussions n’ont pas abouti, selon L’Équipe. Rabiot privilégierait un transfert en Premier League, où Liverpool « garde un œil sur sa situation », même si le club anglais n’a pas encore pris de décision. L’avenir est tout aussi incertain pour Kingsley Coman, qui est invité au départ par le Bayern Munich. S’il est amené à partir, il souhaite trouver un projet "intéressant". Il ne veut pas de propositions sportives secondaires. Des offres saoudiennes sont apparues selon L’Équipe, mais n’ont pas été étudiées en l’état.