LdC, Chelsea : N'Golo Kanté et Edouard Mendy aptes

Les supporters de Chelsea peuvent souffler. Blessés respectivement aux ischio-jambiers et aux cotes, N'Golo Kanté et Edouard Mendy sont aptes pour disputer la finale de la Ligue des champions samedi soir face à Manchester City. Présent en conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a confirmé la nouvelle.

L'entraîneur allemand dispose ainsi de l'intégralité de son groupe pour ce choc face au champion d'Angleterre. « Il n'y a plus de blessures, et j'espère que cela restera comme ça après l'entraînement d'aujourd'hui. N'Golo Kanté et Edouard Mendy sont disponibles, » a ainsi confié le manager des Blues. Une excellente nouvelle avant défier les hommes de Pep Guardiola...