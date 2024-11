LOSC : l’attendue montée en puissance de Ngal’ayel Mukau

Le LOSC est décidément bien pourvu en jeunes talents. Après Ayyoub Bouaddi (17 ans), Matias Fernandez-Pardo (19 ans) ou même les légèrement plus âgés comme Lucas Chevalier (23 ans) et Tiago Santos (22 ans), c’est au tour de Ngal’ayel Mukau de crever l’écran. Et en Ligue des Champions, excusez du peu. Auteur de ses deux premiers buts en professionnel lors du déplacement à Bologne mercredi (5e journée), le milieu de terrain de 20 ans a permis à son équipe de l’emporter 2-1 et de prendre une sérieuse option sur la qualification. Malgré la chaude ambiance du Renato-Dall’Ara, exacerbée par l’attaque la veille dont été victime les supporters lillois, les hommes de Bruno Genesio ont résisté à la pression.

C’est leur marque de fabrique depuis le début de la compétition. 12es avec 10 points, soit autant que le 6e (le Bayer Leverkusen), le top 8 est même accessible. En un seul match, le Belgo-Congolais a rentabilisé une bonne partie de son transfert. Recruté pour 5 M€ à Malines après seulement une seule véritable première saison (28 matches toutes compétitions confondues), Mukau a rapporté 2,1 M€ pour le seul succès de mercredi soir. La prime de qualification pour les 16es de finale est de 1 M€, celle pour les 8es de 11 M€. Le néo-Lillois a le sens du timing pour inscrire ses deux premiers buts avec les professionnels. «Je n’avais jamais marqué, ni dans mes anciens clubs, ni en championnat. Donc en Ligue des Champions…»

Placé plus haut par Genesio

Le jeune homme solaire sur le terrain l’est également en interview d’après match. «C’est un rêve depuis tout petit. Le premier, j’essaye d’abord de marquer du pied gauche, mais le gardien l’arrête. Derrière, avec le pied droit, le ballon est entré. Même chose sur le deuxième. Je suis très content», assurait-il tout sourire sur Canal+. Il entre là dans une liste prestigieuse de double buteur avec un club français en Ligue des Champions. Après Kylian Mbappé, Karim Benzema et David Trezeguet, il revient le 4e joueur le plus précoce à réaliser cette performance, à tout juste 20 ans et 24 jours. Et dire qu’il ne jouait pas à son véritable poste face aux Italiens.

Milieu défensif de formation, il évoluait cette fois un cran plus haut sur le terrain, en soutien de Jonathan David et ce malgré les présences dans le groupe de Cabella ou encore de Zhegrova, diminué. «Ngal’ayel est un joueur agressif capable de récupérer des ballons dans les pieds de l’adversaire avec un gros volume de jeu, entamait Bruno Genesio en conférence de presse d’après-match cette semaine. Mais c’est aussi un joueur porté vers l’avant, capable de trouver de la verticalité dès sa première touche et d’orienter. Ce soir (mercredi, ndlr), je l’avais positionné haut pour aider David au pressing. Ça lui a réussi car il est à la conclusion de deux belles actions je trouve.»

Un titulaire en puissance

Depuis l’arrivée sur la pointe des pieds de la recrue estivale à Lille (13 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts), le technicien des Dogues ne cesse de louer ses qualités. «Je suis très content de voir que de jeunes joueurs s’épanouissent et progressent. On a besoin de leaders et d’éléments d’expérience et c’est ce qui fait notre force je pense : cette alchimie entre les très jeunes avec leur insouciance et ceux qui ont de l’expérience et qui nous amènent de la stabilité tactique et émotionnelle.» Impressionnant dans le volume de jeu, le natif d’Anvers a montré qu’il n’était pas qu’un simple récupérateur. Même sa blessure à la cheville en début de saison est un lointain souvenir. Il est d’ores et déjà en train de gagner ses galons de titulaire.