LOSC : Ethan Mbappé sort du silence après sa nouvelle blessure

Le verdict est tombé il y a quelques heures concernant Ethan Mbappé. Et le pessimisme de Bruno Genesio en conférence de presse était bien logique. Selon nos informations, le jeune joueur du LOSC souffre d’une rupture du tendon de la cuisse droite. La rupture n’est pas totale mais il devrait de manière certaine au moins deux mois de compétition.

Une nouvelle blessure dans sa jeune carrière. Ce mercredi, sur son compte Instagram, le milieu lillois est sorti du silence. «Une nouvelle étape qu’on va devoir surpasser pour revenir encore plus fort que les précédentes et pouvoir enfin lancer définitivement mon aventure lilloise… On se revoit bientôt»