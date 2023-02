Le FC Barcelone veut recruter un nouveau joueur français

La suite après cette publicité

Le mercato d’hiver s’est achevé il y a deux semaines. Mais le FC Barcelone prépare déjà le prochain. Leader de la Liga et toujours en lice en Ligue Europa et en Coupe du Roi, le club blaugrana veut anticiper. D’autant que ses finances ne lui permettent pas d’avoir les mains libres. La direction catalane planche donc sur le marché des transferts estival. Un été où elle va devoir se mettre en quête d’un nouveau renfort défensif.

Ces dernières saisons, les pensionnaires du Camp Nou ont accueilli Eric Garia, Andreas Christensen ou encore Jules Koundé. Ils ont aussi laissé filer Samuel Umtiti en prêt l’été dernier. Gerard Piqué, lui, a débuté la saison avant de raccrocher les crampons définitivement. Toujours en quête de perfection, Xavi a donc demandé à sa direction d’explorer certaines pistes pour se renforcer derrière cet été 2023.

Ndicka et le Barça seraient déjà d’accord

D’après Sport 1, les Barcelonais ont jeté leur dévolu sur Evan Ndicka. En fin de contrat en juin prochain à l’Eintracht Francfort, l’ancien joueur d’Auxerre ne souhaite pas prolonger et il a été proposé à plusieurs écuries dont le FC Barcelone. Et visiblement, les Culés sont séduits par le profil et le potentiel du joueur âgé de 23 ans. Le média allemand révèle même que le Barça et Ndicka ont déjà trouvé un accord.

Sport 1 ajoute que le club espagnol, qui explore d’autres pistes en parallèle, doit toutefois prendre une décision définitive au début du mois de mars concernant le Français. Si jamais le Barça décide de ne pas se lancer finalement, Ndicka continuera d’étudier les différentes possibilités qu’il a. Selon nos informations, le Barça a pris des renseignements et a supervisé le joueur. L’Inter Milan pense notamment à lui pour compenser le départ de Milan Skriniar. Mais le Barça est visiblement très intéressé. Ndicka pourrait donc rejoindre ses compatriotes français Ousmane Dembélé et Jules Koundé.