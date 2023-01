L’Eintracht Francfort veut blinder Evan Ndicka

La suite après cette publicité

Depuis qu’il a quitté l’AJ Auxerre, en 2018, Evan Ndicka (23 ans) a bien grandi et bien muri en Bundesliga. Le défenseur central français est devenu un élément essentiel de l’Eintracht Francfort au fil des années. Celui qui compte une sélection avec les Espoirs tricolores et a même remporté la Ligue Europa l’an passé attire logiquement de nombreux regards sur lui, d’autant plus que son contrat court jusqu’en juin prochain. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Evan Ndicka est libre de discuter avec le club de son choix pour y signer un pré-contrat en vue de l’été prochain.

Bild nous apprend en revanche que ce n’est pas la tendance et que l’écurie allemande a bien l’intention de prolonger son n°2 jusqu’en 2026, tout comme le Japonais Daichi Kamada (26 ans). Les deux hommes pourraient respectivement toucher 2,5 M€ et 3 M€ annuels, et se situeraient alors parmi les hommes les mieux payés à Francfort, derrière Kevin Trapp (3,5 M€/an) et Mario Götze (3 M€ annuels). L’optimisme semble en tout cas régner en interne pour Kamada et Ndicka, pour le plus grand bonheur des supporters allemands.

