Ligue 1 : la déclaration d'amour de Christophe Galtier à l'OM

Annoncé ces dernières semaines du côté de l'Olympique de Marseille lorsque l'avenir d'André Villas-Boas était incertain dans la Cité phocéenne, Christophe Galtier a clarifié son avenir dans le Canal Football Club. Il n'a pas de laissé de suspense et a fait savoir qu'il resterait à Lille. Une décision qui ne lui enlève néanmoins pas cette volonté d'entraîner un jour l'OM. Le technicien s'est exprimé à ce sujet avec beaucoup de sincérité.

« En tant que marseillais, je vous réponds oui. Mais on n'entraine pas l'OM dans n'importe quelles conditions. Je pense qu'il faut être armé et en pleine forme. Mais c'est un club qui ne laisse personne insensible. J'aimerai entraîner Marseille mais ce n'est pas d'actualité parce que je suis vraiment très épanoui dans le projet lillois », a-t-il lâché. Et à 53 ans, l'entraîneur lillois a encore de belles années devant lui à passer sur un banc. Le futur apportera une réponse.