L'incroyable histoire de Gavi, la nouvelle étoile montante du football espagnol

Ses origines

Originaire de Los Palacios y Villafranca, une province de Séville, Gavi ou Pablo Martín Páez Gavira de son nom complet, découvre son amour pour le football au club local de La Liara Balompié. Mais c'est au centre de formation du Real Betis, entre 2012 et 2014, qu'il fait ses premières armes. A 10 ans, le bambin rejoint la Catalogne en 2015 et y fait toutes ses classes. Talent précoce, Gavi impressionne sur le terrain par sa maturité déconcertante. Mais ses débuts avec le Barça sont loin d'être idylliques. La faute à la sombre affaire des recrutements de mineurs qui touche la Barça et qui l'empêche de porter le maillot blaugrana avant janvier 2016. Qualifié de surdoué, il est surclassé, passant notamment des moins de 17 ans aux moins de 19 ans lors de la saison 2020-2021, à seulement 16 ans.

Des records de précocité en pagaille

Le talent n'attend pas et Gavi est un jeune adolescent pressé. En février 2021, il fait ses débuts avec l'équipe réserve du Barça. Cinq petits mois plus tard, il tape dans l’œil de Ronald Koeman, entraîneur de l'équipe première, qui décide de lui offrir sa chance avec le groupe professionnel. Joueur à vocation offensive pouvant évoluer en tant que meneur de jeu et milieu relayeur, Gavi l'ambidextre impressionne par sa maîtrise technique balle au pied bien au-dessus de la moyenne. Le 29 août 2021, Gavi dispute son premier match officiel avec le Barça contre Getafe (2-1). Numéro 30 dans le dos, comme un certain Lionel Messi à ses débuts, le natif d'Andalousie rentre en jeu à la place de Sergi Roberto. Le 14 décembre 2021 Gavi est lancé dans le grand bain. Face au Bayern Munich, le jeunot découvre la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une rencontre qui ne restera cependant pas parmi les meilleurs souvenirs de sa jeune carrière. Le Barça ayant été corrigé par le Bayern Munich, 3-0.

Gavi 2026

Après seulement 6 matchs en professionnel, Gavi est appelé en sélection nationale par Luis Enrique. Le tacticien espagnol n'hésite pas à le titulariser face à l'Italie le 6 septembre 2021, à l'occasion de la demi-finale de Ligue des Nations. Un choix fort que le bambin assumera sans broncher. Gavi se révèle ce soir-là aux yeux du monde entier, le tout devant son idole Marco Verratti. A seulement 17 ans, Gavi reste un diamant à polir. Mais ce qu'il réalise à cet âge relève déjà de l'anormal. Les dirigeants du club culé souhaitent déjà prolonger leur pépite qui est pour le moment sous contrat jusqu'en 2023. Des discussions ont déjà démarré pour une prolongation de 5 ans avec augmentation de son salaire à chaque saison. Et comme à son habitude, le Barça fixera certainement une clause libératoire démentielle pour empêcher Gavi de filer vers d'autres cieux.