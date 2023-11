Le nouveau projet fou de Toni Kroos

Joue la comme Piqué ! L’ancien défenseur catalan a monté un sacré projet avec sa fameuse Kings League, compétition de foot qui réunit célèbres streamers, anciens pros et joueurs lambda, totalisant des millions de téléspectateurs à travers la planète. Un succès énorme qui a logiquement poussé d’autres personnes à imiter ou du moins, à s’inspirer, de son concept.

Comme l’explique Marca, Toni Kroos va ainsi lancer un tournoi similaire, l’Icon League, avec le streamer allemand Elias "Eligella" Nerlich. Un projet qui réunira aussi de grands noms du foot, du streaming et de l’industrie musicale, et qui démarrera en été 2024. Comme dans le cas de la Kings League, il devrait y avoir des règles différentes du football classique pour que les rencontres soient plus animées et plus divertissantes. A suivre !