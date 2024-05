Le plan d’Endrick face à la terrible concurrence offensive qui se profile au Real Madrid

Le 15 décembre 2022, le Real Madrid s’est offert le jeune Endrick. Pour se payer la nouvelle pépite de Palmeiras, la Casa Blanca a dépensé près de 70 M€, bonus compris. Les Merengues ont toutefois dû patienter avant de voir le Brésilien débarquer en Europe. Le natif de Brasilia n’arrivera à Madrid que cet été, une fois qu’il aura fêté ses 18 ans le 21 juillet prochain. Une arrivée très attendue puisque le Real Madrid va donc disposer de deux attaquants de choix pour la prochaine saison : Endrick et Kylian Mbappé. Un luxe pour un club qui possède déjà les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo et qui peut même se permettre de placer Jude Bellingham aux avant-postes.

La suite après cette publicité

Et pour Endrick, toute cette concurrence n’est pas un problème, loin de là. « Dans un groupe gagnant, aucun joueur ne constitue une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit toujours rechercher les meilleurs à tous les postes. Être aux côtés de grands joueurs et être en concurrence pour un poste avec eux ne fera que me faire progresser, atteindre un niveau plus élevé et gagner plus de titres, car les titres du club sont les objectifs les plus importants », a-t-il récemment déclaré dans les colonnes de AS.

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti se confie sur Kylian Mbappé et les JO

Un nouveau point sera fait dans 6 mois

Un discours qui confirme la tendance évoquée par le quotidien madrilène ce vendredi. Endrick va arriver en Europe avec un statut différent de celui de Vinicius Jr et de Rodrygo, qui n’avaient pas vraiment confirmé dans leur pays. Endrick, c’est 21 buts et 4 passes décisives en 81 matches avec le Verdão et 2 buts inscrits en 4 matches avec la Seleção. Tout ça à seulement 17 ans. Pas question donc pour lui de faire un tour au Real Madrid Castilla pour se faire au football européen avec la réserve. Pas question non plus de partir en prêt dès cet été.

La suite après cette publicité

AS assure qu’Endrick veut clairement s’imposer à Madrid, même avec la venue d’un concurrent comme Mbappé. En revanche, la donne pourrait changer durant l’hiver 2025. Le journal espagnol explique en effet que ses agents ont quand même prévu de faire le point juste avant le prochain mercato hivernal. En clair, si Endrick doit vraiment se contenter de miettes ou s’il peine à se montrer au niveau, un prêt sera vraisemblablement demandé.