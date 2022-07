Arbitrage : la MLS Next Pro met en place deux nouvelles règles surprenantes

Depuis la crise sanitaire surtout, le football et ses règles évoluent de plus en plus. Après la liste élargie à 26 pour les sélections ou encore le passage définitif à 5 changements dans un match, certains championnats essayent de se renouveler et de tenter de nouvelles choses. C'est le cas de la MLS Next Pro (D3 américaine) qui va mettre en place deux nouvelles règles surprenantes lors des matches.

La première a pour but de lutter contre la perte de temps des joueurs sur le terrain. «Si un joueur est suspecté d'avoir une blessure et reste au sol pendant plus de 15 secondes, une équipe médicale viendra sur le terrain pour évaluer le joueur et l'aider en dehors du terrain. Une fois que le joueur est hors du terrain, le joueur sera soigné par le personnel médical et devra rester hors du terrain pendant trois minutes», explique la Ligue dans un communiqué. La seconde règle est encore plus surprenante et concerne les cartons rouges. Désormais, le joueur exclu ne sera pas suspendu au prochain match, mais uniquement lors du match retour face à cette même équipe. «Si un joueur reçoit un carton rouge, ce joueur purgera la suspension d'un match qui en résulte contre la même équipe contre qui il a reçu le carton rouge. La règle s'applique en cas de carton rouge ou de deuxième carton jaune. La règle a été créée pour offrir plus d'équité aux clubs concernant la discipline des cartons rouges.»