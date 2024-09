Girona - FC Barcelone : les compositions officielles

Ce dimanche, la 5e journée de Liga offre un joli derby catalan entre Girona et le FC Barcelone. A domicile, les Blanquivermells s’articulent dans un 4-4-2 avec Paulo Gazzaniga dans les cages derrière Alejandro Frances, David Lopez, Daley Blind et Miguel Gutierrez. Le double pivot est assuré par Jhon Solis et Ivan Martin tandis que Viktor Tsygankov et Bryan Gil prennent les couloirs. Devant, Abel Ruiz et Arnaut Danjuma sont associés.

De leur côté, les Blaugranas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Marc-André ter Stegen qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Pau Cubarsi, Inigo Martinez et Alejandro Baldé. Marc Casado et Pedri se retrouvent dans l’entrejeu avec Dani Olmo un cran plus haut. Lamine Yamal et Raphinha accompagnent Robert Lewandowski en attaque.

Les compositions

Girona FC : Gazzaniga – Frances, Lopez, Blind, Gutierrez – Tsygankov, Solis, Martin, Gil – Ruiz, Danjuma

FC Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé – Casado, Pedri – Yamal, Olmo, Raphinha – Lewandowski