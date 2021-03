Qualif. CdM 2022 : la réaction à chaud de Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Ce soir, les Bleus se sont imposés en Bosnie-Herzégovine sur le plus petit des scores (1-0), pour le compte de la 3e journées des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Alors que les Tricolores ont souffert dans le premier acte, avec notamment deux parades superbes de Hugo Lloris (24e, 27e), les hommes de Didier Deschamps sont revenus avec de meilleures intentions ensuite.

Antoine Griezmann, buteur à l'heure de jeu, s'est arrêté au micro du diffuseur M6 après la partie, et il ne s'est pas caché : «c'était compliqué. Il y a un peu de fatigue, et on a un peu de mal à jouer contre une défense à cinq. Il faudra bien le préparer (ce schéma, NDLR)... voir où on peut faire mal. On sait qu’on est attendu à chaque match... le plus important c’est les trois points.» Et de se prononcer sur son record du soir - il dépasse David Trezeguet au classement des buteurs de l'équipe de France avec 35 réalisations - : «heureux ! je suis très fier de mon parcours en équipe de France. Je sais que j'ai encore plus à donner, j'ai envie d'aller le plus loin possible. On a une compét' cet été donc voilà... Prêt à tout donner pour l'équipe de France.»