OM : Lilian Brassier ouvre la porte à un départ, Rennes en pôle

Il était l’une des recrues phares de l’été dernier à l’OM. Grand artisan de la qualification de Brest en Ligue des Champions lors de la saison 2023-2024, Lilian Brassier avait été un défenseur très convoité lors de l’été suivant. Malgré de nombreuses sollicitations, le joueur de 25 ans avait été séduit par le projet olympien après de nombreuses discussions positives avec la direction et le staff olympien. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour le gaucher.

Très vite aligné comme un titulaire presque inamovible aux yeux de Roberto De Zerbi, le natif d’Argenteuil a réalisé des premières prestations intéressantes avant d’afficher une étonnante fébrilité bien éloignée de ce qui faisait de lui encore il y a peu l’un des meilleurs défenseurs de la saison 2023-24 en Ligue 1 et l’un des grands artisans de la belle saison brestoise l’an passé. Déjà en grande difficulté face à l’AJ Auxerre, Lilian Brassier a été méconnaissable face à Nice. A l’Allianz Riviera, le n°20 marseillais s’est manqué dès l’entame de match, comme presque tétanisé alors qu’il bénéficiait de la confiance de Roberto de Zerbi qui lui offrait une seconde titularisation après Strasbourg-OM.

Rennes à l’affût pour Brassier

Une sortie face au Gym qui a de bonnes chances de précipiter son départ cet hiver. Convaincu de sa capacité à s’imposer en Bretagne, il avait mis de côté les approches hivernales avec l’espoir de s’imposer à Marseille. Mis face à ses difficultés et devant une situation qui paraît insoluble, le principal intéressé, pourtant très apprécié par ses coéquipiers et le staff olympien, est désormais prêt à partir. Le VfB Stuttgart et le Stade Rennais, deux courtisans déclarés de Lilian Brassier depuis le début du mercato et qui sont en quête d’un défenseur central d’expérience, sont toujours à l’affût.

Mais ces derniers savent la complexité du dossier. Prêté à Marseille avec obligation d’achat par Brest, l’ancien international espoir tricolore, peut partir cet hiver de l’OM, mais il faut qu’un certain nombre de conditions soient réunies pour permettre à Brassier de quitter Marseille. Ces dernières heures, les discussions avancent bien entre la formation du Finistère et le club phocéen pour trouver un accord définitif pour entériner le départ du défenseur marseillais à Rennes qui en a fait sa priorité hivernale. Selon nos informations, quelques détails d’envergure sont encore à régler. Mais une chose est sûre, Rennes veut recruter plusieurs défenseurs d’expérience, et la doublette Danso-Brassier n’est pas la seule visée par Arnaud Pouille. D’autres pistes sont à l’étude en parallèle. Les prochaines heures s’annoncent décisives…