Barça : Ronald Koeman s’enflamme pour Griezmann

Lors de la rencontre face à Villarreal, Antoine Griezmann (30 ans) s’est illustré en inscrivant un doublé très important dans la course au titre puisqu’il a offert la victoire à son équipe et ramené le Barça sur les talons de l'Atletico et du Real Madrid au classement de Liga. Et c’était d’autant plus important après les deux contre-performances du Real contre le Betis (0-0) et de l’Atlético contre Bilbao (défaite 2-1). Ronaldo Koeman (58 ans), l’entraîneur du Barça, n’a pas manqué de saluer la performance de son attaquant en conférence de presse d’après match.

« Le premier but de Griezmann était la clé. Un but génial et fantastique d'Antoine. Il a donné beaucoup de confiance à l'équipe pour contrôler et jouer et a empêché Villarreal de prendre le contrôle du match. J’ai toujours été ravi de lui, de son travail. Il améliore sa finition et il a joué un rôle majeur. Cela nous donnera confiance, lui et nous. Nous avons besoin de joueurs comme lui. »