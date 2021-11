Liverpool - Arsenal : les compositions officielles

Une affiche de prestige. Un vent de choc du haut de tableau en Angleterre souffle à Anfield ce samedi (18h30), alors que Liverpool reçoit Arsenal dans le cadre de la 12ème journée de Premier League. Deux formations qui sont seulement séparées de deux petits points au classement avant le coup d'envoi de cette rencontre. Les Reds, qui ont concédé leur première défaite de la saison avant la trêve internationale à West Ham (2-3) espèrent ainsi reprendre leur marche en avant face à des Gunners en pleine bourre, invaincus depuis 10 matchs toutes compétitions confondues et restant sur 3 succès consécutifs en PL.

Pour continuer la belle série de Liverpool sur ses terres face à Arsenal, qui n'a plus gagner à Anfield depuis septembre 2012, Jürgen Klopp aligne son traditionnel 4-3-3. Privé de Robertson, le technicien allemand fait confiance à Tsimikas dans le couloir gauche, alors qu'Henderson, trop juste, n'est que remplaçant. Thiago Alcantara, Fabinho et Oxlade-Chamberlain composent l'entrejeu devant le trio Salah-Jota-Mané, Roberto Firmino étant toujours absent. De son côté, Mikel Arteta, qui était titulaire lors de la dernière victoire des Gunners à Liverpool, conserve son 4-2-3-1 et ne change pas ses hommes. Tavares, récompensé pour sa forme du moment, a les préférences de son coach au détriment de Tierney, sur le banc. Le quatuor offensif Saka, Smith Rowe, Aubameyang et Lacazette sera chargé d'animer le front de l'attaque.

Les XI de départ

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas - Fabinho, Thiago, Oxlade-Chamberlain - Salah, Jota, Mané

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares - Lokonga, Partey - Saka, Smith Rowe, Aubameyang - Lacazette