Aston Villa : Unai Emery se fait recadrer par Rio Ferdinand

La suite après cette publicité

Fin de série pour Aston Villa. Alors que les Villans restaient sur dix matches sans défaite, ces derniers se sont inclinés ce dimanche sur la pelouse de Manchester United (1-0). Malgré tout, les Lions réalisent une très belle saison en étant toujours en course pour les places européennes. Toutefois, cette défaite réjouit au moins un homme : Rio Ferdinand.

La légende des Red Devils n’a pas été tendre avec l’ancien coach du PSG dans son podcast Rio Ferdinand Presents Five. « Nous avons mis fin à leur série de dix matchs sans défaite. Unai Emery produisait des miracles, et qui intervient pour l’arrêter ? Bruno Fernandes. Assieds-toi, Unai. Sois réaliste et reste à ta place ».

À lire

Aston Villa : Unai Emery livre ses objectifs très ambitieux