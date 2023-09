RC Lens : Elye Wahi rend hommage à Alexis Beka Beka

Il a enfin lancé son aventure chez les Sang et Or. En déplacement sur la pelouse de Strasbourg, Elye Wahi a inscrit son premier but de son aventure avec le RC Lens. Une réalisation qui a permis aux siens de ramener la victoire de la Meinau. Et alors qu’il a confié être soulagé suite à cet aboutissement, le jeune attaquant de 20 ans a tenu à rendre hommage à son ami Alexis Beka Beka.

Un peu plus tôt ce vendredi, le jeune milieu niçois est resté assis près de 4 heures au bord du viaduc du Magnan dans l’optique de se suicider. Finalement raisonné et sain et sauf, Wahi a tenu à lui rendre hommage à l’issue de la rencontre au micro de Prime Vidéo : «Avant de parler football, j’aimerais avoir une pensée pour mon ami Alexis Beka Beka qui vient de vivre une situation compliquée aujourd’hui. Je lui apporte tout mon soutien. Avant le match, j’y ai beaucoup pensé mais sur le terrain, j’ai voulu faire abstraction.»