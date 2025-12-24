Biesheim : Daniel Glao a la cote à l’étranger

Le week-end dernier, l’aventure du club de Biesheim en Coupe de France s’est arrêtée lors des 32es de finale. Battue 3-0 par le FC Metz, la formation alsacienne va retrouver son quotidien de pensionnaire de National 2 (3e du classement du groupe B). Auteur d’une belle prestation face aux Mosellans, Daniel Glao (24 ans) pourrait profiter de sa performance pour changer d’air.

Meilleur buteur de son équipe (7 buts inscrits en 16 matches, toutes compétitions confondues), le petit frère de l’ancien Auxerrois Yaya Sanogo suscite les convoitises. Selon nos informations, des équipes de National le suivent. Mais ce n’est pas tout. Glao a aussi la cote à l’étranger puisque des formations de D2 belges, suisses et anglaises ont aussi un œil sur lui.