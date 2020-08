FC Barcelone : le problème Ousmane Dembélé

La Liga s'est terminée, le Real Madrid a été sacré champion. Pour espérer encore faire bonne figure cette saison, le FC Barcelone de Quique Setién va devoir faire de grandes choses et aller chercher la Ligue des Champions. Toutes les chances sont de leur côté pour essayer d'aller en quart de finale puisque les Catalans ont obtenu un match nul contre le Napoli lors du huitième de finale aller (1-1).

Toutefois, ils devront se faire violence, car ce n'est pas avec ce qu'on a vu sur le terrain que les Blaugranas pourront obtenir quelque chose. Ces derniers temps, certains avançaient qu'Ousmane Dembélé (23 ans, sous contrat jusqu'en 2022) allait être l'arme fatale du Barça pour la C1 et que l'écurie espagnole faisait tout pour qu'il se remette de sa énième blessure, au moins pour les quarts de finale, et donc apporter son énergie.

Les courtisans ont peur

Mais Dembélé pose plus de questions que cela. En effet, dans Marca ce dimanche, nous apprenons qu'il est l'un des joueurs qui, prioritairement parlant, sera poussé vers le départ cet été si Josep Maria Bartomeu veut avancer sur son mercato et, pourquoi pas, embaucher Lautaro Martinez, l'attaquant international argentin de l'Inter Milan. Toutefois, il n'y a pas beaucoup d'offres sur la table pour le Français.

Bien conscients qu'ils ne feront pas de belle bascule économique, les dirigeants catalans sont prêts à consentir quelques efforts. Mais le prix demandé et les répétitions de blessure font énormément peur aux courtisans de l'ancien Rennais et du Borussia Dortmund. Ousmane Dembélé semble être devenu un problème pour les pensionnaires du Camp Nou et bien malin sera celui qui parviendra à résoudre l'équation.