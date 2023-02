Miguel Almirón prolonge à Newcastle

La suite après cette publicité

Dan un communiqué publié ce vendredi en début d’après-midi, Newcastle a annoncé la prolongation du contrat de son milieu offensif paraguayen Miguel Almirón. Un nouveau bail expirant en juin 2026 pour celui qui a rejoint les Magpies en provenance de l’Atlanta United FC en janvier 2019. Depuis, l’international de l’Albirroja (48 sélections, 6 buts) a défendu le maillot noir et blanc à 152 reprises, pour 24 réalisations et 8 passes décisives.

«Je me suis senti chez moi à Newcastle dès le début. Je me suis senti très bien accueilli et je me sens comme faisant partie de la famille, donc je suis très heureux de rester ici et je vais continuer à tout donner sur le terrain pour remercier les gens de Newcastle. La vérité est que j’ai travaillé très dur depuis que je suis arrivé à Newcastle pour améliorer mon niveau et être là où je suis en ce moment, et je remercie également le staff et mes coéquipiers, qui m’ont beaucoup aidé pendant ces quatre années. Je pense que c’est une récompense pour ce dur labeur et je suis très heureux», a-t-il déclaré au média officiel du NUFC.

