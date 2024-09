OL - OM, vidéo : le but salvateur du héros Jonathan Rowe

C’est plus qu’une affiche, c’est une véritable joute historique du championnat de France. Et comme à leurs habitudes, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ont croisé le fer au cours d’une rencontre riche en rebondissements, à commencer par l’expulsion rapide de Leonardo Balerdi dès la 5ème minute. Après un nombre incalculable d’occasions, l’OL a mis du temps à ouvrir le score dans le sillage de Duje Caleta-Car. Mais l’OM est parvenu égaliser puis prendre les devants avec des réalisations signées Pol Lirola et Ulisses Garcia.

Si les Gones croyaient avoir fait le plus dur en limitant la casse avec cette égalisation de Rayan Cherki, les Phocéens ont empoché la victoire (2-3) en infériorité numérique dans les dernières secondes grâce à Jonathan Rowe. Servi sur la gauche, Jonathan Rowe a provoqué devant Clinton Mata, a repiqué dans l’axe et a enroulé une frappe. Son missile du droit s’est logé sur la droite du but de Lucas Perri. C’est le premier but du natif de Westminster à Londres en Ligue 1 cette saison.