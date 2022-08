Mercato PSG : la dernière condition de Naples pour la venue de Fabián Ruiz

Avec l'arrivée du nouveau directeur sportif Luis Campos et de l'entraîneur français Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain connaît un gros remaniement d'effectif, entre recrutement et mise à l'écart des indésirables pour les pousser au départ. Au milieu de terrain, le club de la capitale a déjà signé Vitinha (FC Porto) et Renato Sanches (Lille OSC), envoyant à côté de cela une liste dans le second groupe d'entraînement : parmi eux, Rafinha, Ander Herrera et plus récemment Idrissa Gueye et Eric Dina-Ebimbe.

Néanmoins, les deux recrues estivales ne seront pas les seules pour côtoyer Marco Verratti dans l'entrejeu parisien pour la saison à venir : en effet, comme nous vous en informions début août, le milieu de terrain espagnol du Napoli Fabian Ruiz est intéressé par le projet du champion de France en titre, qui n'a pas hésité à débuter les négociations avec le club partenopeo pour boucler son arrivée. Comme annoncé sur notre site en début de semaine, les deux parties ne sont pas loin de trouver un accord, et on connaît aujourd'hui la dernière condition des Italiens pour conclure l'affaire...

Fabian et Navas, deux transactions liées

Selon nos informations, le board napolitain dirigé par Aurelio De Laurentiis a décidé de faire un effort sur le prix de l'international de la Roja (15 sélections, 1 but) : en effet, les Azzurri sont passés de 28 à 25 millions bonus compris. Ces variables ne devraient d'ailleurs pas concerner une qualification européenne du PSG, ce dernier ayant refusé ce critère, mais bien les matches joués par le milieu de 26 ans sous ses nouvelles, si transfert il y a. Mais de l'autre côté, les dirigeants italiens attendent un effort des parisiens.

Toujours selon nos sources, le PSG devra faire un compromis quant au dossier du gardien de but Keylor Navas, toujours dans le viseur du club transalpin. Si officiellement les deux transactions sont distinctes, elle sont officieusement liées, et le président du Napoli souhaiterait que le club de la capitale prenne en charge 50% du salaire annuel de l'international costaricien (107 sélections) sur son prêt, qui pourrait durer au moins une saison. Des discussions auront encore lieu demain. Il reste donc des derniers détails pour envoyer l'ancien Madrilène en Italie, l'Espagnol au PSG.