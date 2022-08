Naples : Fabian Ruiz chaud pour le PSG

La suite après cette publicité

En quête d'une nouvelle recrue au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain discute avec Naples pour Fabian Ruiz. Selon nos informations, le milieu international espagnol de 26 ans (15 sélections/1 but) est très intéressé par l'idée de rejoindre le club de la capitale. Des négociations sont en cours entre le joueur et le club pour un contrat de 5 ans avec un salaire de 5 millions net/an. Pour le moment, aucun pourparlers n'existe entre le PSG et Naples au sujet de Fabian Ruiz.

Un autre club s'est penché sur ce dossier, il s'agit de West Ham qui aurait fait la même proposition que le Paris Saint-Germain pour s'attacher les services du milieu napolitain. Cependant, le joueur ne serait pas intéressé à l'idée de rejoindre la Premier League et le club de la banlieue de Londres.