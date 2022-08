Le PSG a lancé une offensive surprise pour un nouveau milieu de terrain !

La suite après cette publicité

Ce fut long, mais ça vaudra probablement le coup. En fin de semaine, le club de la capitale a enfin officialisé l'arrivée de Renato Sanches en provenance du LOSC. Mais on le sait, les décideurs parisiens ne veulent pas en rester là et souhaitaient depuis un moment déjà, enrôler un deuxième milieu de terrain. Surtout que Georginio Wijnaldum est parti pour Rome, alors qu'Idrissa Gueye risque de lui aussi faire ses valises pour revenir à Everton.

Pour l'instant, comme c'est habituel depuis le début du mercato, peu de noms ont filtré. La direction sportive parisienne travaille en silence, et semble déjà avoir trouvé l'heureux élu. Comme l'indique le Corriere dello Sport dans son édition du jour, il s'agit de l'international espagnol Fabian Ruiz.

C'est très bien parti

Il s'agit bien plus que d'un simple intérêt à en croire la publication italienne. Les négociations sont déjà bien avancées, à tel point qu'elles en sont à la phase cruciale, et l'opération pourrait se boucler autour des 25 millions d'euros. Le média indique que Keylor Navas, convoité par Naples, pourrait en quelque sorte faciliter le transfert du joueur formé au Betis. A noter que l'été dernier déjà, Fabian Ruiz était annoncé dans le viseur parisien.

En fin de contrat dans un an, l'international espagnol a récemment été annoncé dans le viseur des plus gros clubs de son pays, mais également de Manchester United. Naples sait que c'est maintenant ou jamais pour le vendre. L'attaque éclair du PSG devrait donc régler son avenir, et c'est pour cette raison que le joueur n'a pas joué face à l'Espanyol en amical samedi. Plus qu'à attendre le dénouement...