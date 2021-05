Le PSG songe à mettre le paquet pour Fabian Ruiz

La suite après cette publicité

C'est parti ! À peine l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City digérée, le Paris SG a déjà basculé en mode Ligue 1 (titre de champion à conserver) et Coupe de France (demi-finale à jouer à Montpellier), comme l'explique Le Parisien. Mais les médias du monde entier, eux, sont plutôt intéressés par l'avenir et le mercato estival du club de la capitale.

Depuis quelques heures, les informations se multiplient, au sujet de Neymar et Kylian Mbappé (prolongeront ou pas ?), de Lionel Messi (en fin de contrat avec le FC Barcelone), de Mohamed Salah (Liverpool), de Caio Henrique (AS Monaco) ou encore des possibles partants comme Mauro Icardi, Thilo Kehrer ou Alessandro Florenzi. En Italie, ce vendredi, on évoque aussi ce chapitre dans les colonnes du Corriere dello Sport.

Un chèque de 60 M€ évoqué

Le quotidien sportif italien nous apprend en effet que les Rouge-et-Bleu sont venus aux nouvelles pour Fabian Ruiz (25 ans). Intéressés de longue date par le milieu international espagnol (11 sélections, 1 but), les pensionnaires du Parc des Princes auraient demandé à Naples quelles seraient les conditions pour un transfert cet été. Les Partenopei, lancés dans une course à la Ligue des Champions, n'ont pas répondu.

Le Corriere croit tout de même savoir que le PSG - qui aime regarder du côté du Napoli (Lavezzi, Cavani par le passé - tentatives pour Allan et Koulibaly ensuite) - serait disposé à mettre jusqu'à 60 M€ sur la table pour les convaincre de lâcher l'ancien du Betis, sous contrat jusqu'en juin 2023. Les Napolitains attendent d'être fixés sur leur sort pour trancher. Ils aimeraient beaucoup conserver l'Ibère, pièce maîtresse de leur entrejeu (29 matches de Serie A, 2 buts et 1 passe décisive). Mais sans C1 et au tarif évoqué, Aurelio De Laurentiis et ses équipes réfléchiront certainement...