Le PSG a ouvert le dossier Caio Henrique

Ni Mitchel Bakker, ni Layvin Kurzawa, ni Abdou Diallo n'ont su faire oublier Juan Bernat cette saison sur le flanc gauche de la défense du Paris SG. En l'absence de l'Espagnol, touché gravement au genou en début de saison, aucun d'entre eux ne s'est véritablement imposé. Leonardo a bien conscience qu'il s'agit là d'un manque au sein de son effectif.

D'autant que le tenant de ce poste-là doit souvent combiner et épauler Neymar ou Kylian Mbappé, les deux références offensives de l'équipe parisienne, qui préfèrent habituellement partir de ce côté du terrain. Alors, le directeur sportif du club de la capitale se serait mis en tête de trouver une nouvelle doublure à Bernat pour la saison prochaine.

Nouveau duel avec le Barça ?

UOL Esporte avance en effet ce jeudi que le PSG est venu aux renseignements pour le latéral gauche de l'AS Monaco Caio Henrique (23 ans). Le Brésilien, qui réalise sa première véritable saison pleine en Europe (il est passé par l'Atlético de Madrid sans beaucoup y jouer), a affiché une belle régularité sur le Rocher (28 apparitions en Ligue 1, 4 passes décisives), ce qui n'a pas échappé à son compatriote.

Le décideur parisien s'est vu remettre un dossier complet par le représentant du Paulista, un certain Deco, contenant tous les détails et les statistiques du joueur au long de sa carrière, précise le média brésilien. Le FC Barcelone serait également venu aux nouvelles d'après la publication locale. Pour envisager un départ de son titulaire, sous contrat jusqu'en juin 2025, Monaco demanderait entre 25 et 30 M€.