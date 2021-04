PSG : priorité Mohamed Salah pour remplacer Kylian Mbappé

L'avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Mais, le génie français refuse, pour le moment, de se positionner. La donne est assez simple. Le natif de Bondy est en fin de contrat en 2022 et s'il ne prolonge pas l'aventure avec le Paris SG et il devra se résoudre à quitter le club qui l'a recruté à Monaco en 2017 cet été afin de remporter quelques deniers au club de la capitale.

Mais, selon les informations de Téléfoot, il veut continuer à se concentrer sur le sportif et sur sa saison alors que la formation francilienne est en ballotage favorable pour une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions après sa victoire sur le terrain du Bayern Munich (3-2) et surtout qu'elle va devoir rattraper Lille, qui est en tête de la Ligue 1 à six journées de la fin.

Les discussions ont commencé

Pour autant, et si les discussions existent entre le clan de Mbappé et les dirigeants du Paris SG, les pensionnaires du Parc des Princes commencent d'ores et déjà à travailler sur un recrutement si Mbappé était amené à partir. Toujours selon les informations de l'émission de TF1, Leonardo garde un oeil attentif sur Lionel Messi, en fin de contrat cet été, et Mauricio Pochettino a appelé Harry Kane pour savoir ce qu'il comptait faire si Tottenham n'était pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

Mais la piste privilégiée par les dirigeants du PSG au Qatar est celle menant à Mohamed Salah, sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023



Mais ce n'est pas tout. La priorité des priorités s'appellerait Mohamed Salah. L'Égyptien de Liverpool (28 ans, sous contrat jusqu'en 2023), qui a marqué son 19e but de la saison ce samedi contre Aston Villa (victoire des Reds 2-1), est une piste validée en haut lieu, à Doha. Les discussions entre son clan et le PSG auraient déjà été entamées. Cela est-il le signe que Mbappé va partir ? Nul ne le sait, en revanche, le PSG ne veut pas être pris au dépourvu.